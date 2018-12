Flagge von Zypern

Quelle: public address

Bei einer Volkabstimmung im Jahr 2004 haben die Menschen auf Zypern darüber abgestimmt, ob die Insel wieder eins werden soll. Die Türken waren dafür, die Griechen dagegen. Die Insel bleibt also geteilt. Der Teil, in dem vor allem griechische Zyprioten leben ist ein eigener Staat und Mitglied in der Europäischen Union. Der Teil, in dem die türkischen Zyprer leben, wollte auch ein eigener Staat werden. Aber kein anderes Land außer der Türkei hat diesen Staat anerkannt.



Die Menschen auf Zypern sprechen Griechisch im Süden der Insel und Türkisch im Norden. In den meisten Hotels, Restaurants und Geschäften wird aber auch Englisch, Französisch, Deutsch und Italienisch gesprochen. Die vielen Urlauber, die jedes Jahr nach Zypern reisen, haben den Zyprern ihre Sprache beigebracht.