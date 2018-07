ZDFtivi | Mako - Rückblick Folge 22

Nixie spielt in der Grotte verbotenerweise mit Ritas magischen Tränken und Pulvern herum, als sie weggerufen wird. Ritas Katze Poseidon schnüffelt neugierig an den Flaschen - und da passiert es: Poseidon verwandelt sich in eine zweite Evie.