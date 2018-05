ZDFtivi | Mako - Rückblick Folge 66

Durch einen magischen Fehler wird Rita in eine alte Frau verwandelt. Die Meerjungfrauen suchen verzweifelt nach einer Methode, um Rita wieder in ihr altes Ich zurück zu verwandeln. Die Zeit drängt, denn Rita hat am Nachmittag einen wichtigen Termin...