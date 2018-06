ZDFtivi | Mako - Rückblick Folge 67

In einer Ausstellung entdecken die Meerjungfrauen einen wunderschönen Armreif in der Form eines Drachen. Weilan erinnert das an eine Zeichnung in Onkel Shens Laden. Der erzählt ihnen daraufhin die "Legende von Jiao Long"...