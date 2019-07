Hinter Lylas und Sirenas Rücken verfolgt Nixie gemeinsam mit Cam einen eigenen Plan. Sie will Cam helfen, in die Höhle und zu dem Dreizack zu gelangen, um ihn an einem sicheren Ort vor Zac zu verstecken.

Beitragslänge: 3 min Datum: 29.07.2019 Verfügbarkeit: Video verfügbar bis 29.07.2021