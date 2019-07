Der erste Schultag nach den Ferien. Mimmi ist neugierig und schleicht sich heimlich in Ritas Schule. Dabei wird sie von Miss Trumble erwischt und mit in den Chemieunterricht verfrachtet. Was kann da wohl alles schief gehen?

