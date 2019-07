Mit einer magischen Muschelschale schickt Zac die Meerjungfrauen ohne es zu wollen in die Vergangenheit. Während Zac in einer völlig veränderten Gegenwart zurecht kommen muss, treffen Mimmi, Ondina und Weilan den 11-jährigen Zac in der Vergangenheit.

Beitragslänge: 3 min Datum: 09.06.2019 Verfügbarkeit: Video verfügbar bis 09.06.2021