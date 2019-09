Steckbrief: Brooke Nichole Lee

Wen oder was vermisse ich nach den Dreharbeiten am meisten? Wie wahrscheinlich viele meiner Kollegen vermisse ich die ganze Mako-Familie. Ich treffe meine Freunde nicht mehr beim Haaremachen und beim Make-up oder bei der Kostümprobe. Und es gibt kein anschließendes Frühstück mehr mit den Darstellern und dem Rest der Crew. Ich vermisse all die fantastischen Leute, denen ich über die ganzen drei Mako-Staffeln so nahe gewesen bin.