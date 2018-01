ZDFtivi | Meine Freundin Conni - Conni macht das Seepferdchen

In der Badewanne ist Conni die beste Tiefseetaucherin, aber wie ist es eigentlich in einem großen Schwimmbad? Mit ihrem Freund Simon besucht Conni daraufhin einen Schwimmkurs. Am Ende schaffen sie das Seepferdchenabzeichen.