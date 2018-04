Tobias ist ein aufgeweckter, fröhlicher Junge. Am liebsten verbringt er Zeit mit seinem besten Freund Sep. Da vor kurzem sein Vater gestorben ist, kümmert er sich ganz verantwortungsbewusst um seine Mutter. Tobias ist ein guter Beobachter. Wenn es Probleme in der Klasse gibt, schlichtet er die Situation. Er akzeptiert jeden so, wie er ist und wird deshalb auch von jedem so akzeptiert, wie er ist.