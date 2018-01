Nalani gehört zu den besten Rollstuhl-Tennisspielerinen der Welt - und das mit erst 16 Jahren. Eine Medaille bei den Paralympics 2020 in Tokio ist ihr großer Traum. Nalani lebt in der Schweiz, ihre Kindheit hat sie aber in Indien verbracht. Sie liebt das Land, aus dem ihre Mutter stammt, immer noch sehr.