"Nicht zu stoppen" gewinnt Weissen Elefanten

Die Reihe begleitet sechs jugendliche Top-Athleten verschiedener sportlicher Disziplinen auf dem Weg zu ihrem großen gemeinsamen Traum: die Teilnahme an den Paralympischen Spielen 2020. Die Sportler im Alter von 14 bis 17 Jahren haben von Geburt an eine körperliche Behinderung und zeigen, welche Alltagssituationen sie meistern und zu welchen Leistungen sie imstande sind. In einem Trainingscamp an der Sporthochschule Köln gibt Beachvolleyball-Olympiasieger Julius Brink Tipps für ihr persönliches Weiterkommen. ZDF-Sportmoderator Sven Voss coacht die Sportler in Kommunikation und Selbstpräsentation. Einen Gast-Auftritt hat außerdem Basketball-Superstar Dirk Nowitzki.