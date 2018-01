Rollstuhl-Säbelfechten bei den Paralympics 2016 Quelle: ap

Bei der Einteilung achtet man weniger auf die Behinderung, sondern vor allem auf die Bewegungen der Athleten. Und zwar die Bewegungen, die für die Sportart wichtig sind. Daher kommt es vor, dass Sportler mit ganz unterschiedlichen Behinderungen in eine Klasse eingeteilt werden. Beim Rollstuhlbasketball zum Beispiel sind die Hände wichtig. Daher kann es sein, dass Menschen mit nur einem Bein und Menschen, deren Unterkörper gelähmt ist, in eine Klasse eingeteilt sind. So ist es auch in anderen Sportarten.