Anfänger starten im sogenannten "Weißwasser", dem Teil der Brandung, in dem die Wellen schon gebrochen und daher nicht mehr ganz so kraftvoll sind. Dort geht es zunächst darum, den "Takeoff", also das Aufstehen in der Welle, zu üben. Das ist gar nicht so leicht. Lasst euch nicht zu schnell entmutigen - mit der richtigen Technik und ein bisschen Übung macht man schnell Fortschritte.