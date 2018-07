Erdgas / Erdöl: Erdgas und Erdöl zählen neben Kohle zu den nicht erneuerbaren Energien, weil es sie nur in begrenzter Menge gibt. Sie werden zur Energiegewinnung verbrannt. Dabei entsteht viel CO2. Experten glauben, dass wir das Öl in circa 40 Jahren, das Gas in etwa 60 Jahren und die Kohle in circa 170 Jahren verbraucht haben, wenn wir weiter so viel davon nutzen wie bisher.