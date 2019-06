Hier geht's um uns alle!

Alle Sendungen zum Thema "Der Mensch"

Eric zeigt euch in diesen Folgen alles, was uns Menschen auf der ganzen Welt bewegt. Warum brauchen wir Freunde, warum macht lachen glücklich und wie fühlt es sich an, ein Zwilling zu sein? Oder wie leben die Menschen in Indien oder Afrika?