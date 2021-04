Tierpfleger müssen über ausgewachsene Tiere und über Jungtiere Bescheid wissen.

Quelle: dpa

Tierpfleger in einem Zoo haben viele verschiedene Aufgaben und ihr Arbeitstag beginnt meistens schon sehr früh am Morgen. Zuerst müssen die Tiere gefüttert werden, dafür muss das Futter vorbereitet werden. Dabei darf man nicht so zimperlich sein, denn viele Tiere freuen sich über frischen Fisch oder Fleisch. Würmer und andere Insekten. Dann werden die Ställe und Gehege ausgemistet und sauber gemacht.