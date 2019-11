ZDFtivi | PUR+ - Stepptanz (7/10)

Stepptanz entstand um das Jahr 1830 in den USA, genauer in New York, und wurde durch viele Kulturen beeinflusst. Beim Stepptanz geht es vor allem darum, die Füße schnell zu bewegen, weil an den Schuhen spezielle Metallplatten sind, die bei jedem Schritt klacken.