ZDFtivi | PUR+ - Lebensraum Stadt (5/8)

Amseln, die in der Stadt zu Hause sind, haben sich an ihren Lebensraum angepasst: Sie singen lauter als ihre Artgenossen auf dem Land, um sich auch bei Lärm Gehör zu verschaffen. Außerdem sind sie früher am Morgen aktiv, wenn die Menschen zur Arbeit fahren und Leben in die Straßen kommt.