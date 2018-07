ZDFtivi | PUR+ - Schnelle Schwimmer unter Wasser (2/7)

Während Robben an Land eher unbeholfen sind, können sie im Wasser zeigen, was sie draufhaben! Dank der kräftigen Flossen und dem stromlinienförmigen Körper sind sie perfekt an die Fortbewegung im Wasser angepasst und die meisten Robben können mit einer Geschwindigkeit von bis zu 35 Kilometern in der Stunde schwimmen. Den Geschwindigkeitsrekord hält mit etwa 40 Kilometern in der Stunde der kalifornische Seelöwe.