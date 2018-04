ZDFtivi | PUR+ - Burgen in Deutschland (1/11)

In Deutschland gibt es viele Burgen, in fast jedem Bundesland findet ihr welche. Nur wenige sehen aber heute noch so aus wie im Mittelalter. Viele wurden zerstört - manchmal sogar auch mehrmals - und wieder aufgebaut, so wie auch die Burg Hohenzollern, die ihr hier seht. Manche Schlösser und Burgen sind auch gar nicht so alt, wie man glaubt. Vor 200 Jahren war es in Mode, sich als Adliger eine Burg bauen zu lassen, um zu zeigen, wie wichtig man ist. Oft wurden diese Burgen auf den Ruinen alter Festungen gebaut.