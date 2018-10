Ursprünglich wurden Drohnen beim Militär eingesetzt. Aufklärungsdrohnen sind mit speziellen Kameras ausgerüstet und haben die Aufgabe, über schlecht zugängliche Gebiete zu fliegen und Fotos oder Filme zu machen.



Ihre Einsatzorte sind Krisengebiete zum Beispiel nach Erdbeben oder Waldbränden oder Kriegsgebiete, in denen nach Feinden gesucht wird.



Diese Drohnen können weiter und höher fliegen als normale Passagierflugzeuge und werden von Piloten von der Erde aus gesteuert.

Kampfdrohnen haben Waffen an Bord und per Fernsteuerung können tödliche Raketen gezündet werden. Deshalb gibt es viele Menschen, die gegen den Einsatz solcher bewaffneter Drohnen sind.

Bildquelle: imago