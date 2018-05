Die Internationale Raumstation

ZDFtivi | PUR+ - Zurück zur Erde (8/8)

Eine Schicht im All dauert rund ein halbes Jahr, dann kommt die Ablösung. Zurück zur Erde kommen die Astronauten mit einem Raumschiff, sobald sie in die Atmosphäre eingetreten sind, sitzen sie nur noch in einer Kapsel, die auf dem letzten Stück von einem Fallschirm gebremst wird. Hier seht ihr eine Landung im Februar 2018 in der kasachischen Steppe, die drei Astronauten sind noch in der Kapsel.