Hinsehen und Hinhören ist wichtig. Nur so könnt ihr erkennen, ob eine Situation nur ein harmloser Streit ist oder ob tatsächlich jemand bedroht wird und Hilfe braucht. Erst wenn ihr gut beobachtet habt, könnt ihr entscheiden, was zu tun ist. Wichtig: Prägt euch so viele Details wie möglich ein. Wenn es in der Situation möglich ist, schreibt eure Beobachtungen stichwortartig auf.

Bildquelle: imago