Manche Tricks werden so schnell durchgeführt, dass es das menschliche Auge nicht wahrnehmen kann. Alles, was kürzer als eine Zehntelsekunde dauert, kann es nicht mehr erfassen. Aber auch mit ganz einfachen Hilfsmitteln können unsere Sinne getäuscht werden. So ist zum Beispiel ein dünner schwarzer Faden schon aus kurzem Abstand nicht mehr zu erkennen und eine hautfarbene Hilfsklammer sieht der Zuschauer in der ersten Reihe auch schon nicht mehr.