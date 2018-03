Was macht euch glücklich? Quelle: dpa

Kennt ihr das? Wir fühlen uns glücklich, weil wir einen tollen Film sehen, ein Turnier gewinnen, eine leckere Pizza essen oder weil wir einen Freund umarmen. Aber woran liegt das? Dafür gibt es eine wissenschaftliche Begründung: Alles was wir mit unseren Sinnen aufnehmen, also schmecken, riechen, fühlen, hören oder tasten, wird als Reiz an unsere Nerven weitergegeben. Diese wiederum leiten den Reiz weiter an unser Gehirn.