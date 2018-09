Quelle: ZDF

Was magst du an deiner Arbeit?

Wir haben bei PUR+ so viele Themen und ich treffe so viele Menschen, dass ich eigentlich jeden Tag was Neues lerne. Die Welt ist so vollgestopft mit spannenden Sachen – ich finde es super, das alles für PUR+ zu erkunden!

Außerdem ist das ganze PUR+ Team einfach spitze, ich mag meine Kollegen total gerne.