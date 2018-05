Mögt ihr Esel auch so wie ich? Den grauen Ludwig hier hab ich in mein Herz geschlossen! Er war zwei Tage mein ständiger Begleiter bei einer Wanderung durch den Bayerischen Wald. In unserer neuen Sendung versuchen wir, die Sprache der Esel zu entschlüsseln und wollen klären: Sind diese Tiere wirklich so doof und bockig wie man immer denkt?