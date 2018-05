Sie sind einsam und ihnen ist langweilig. In der freien Natur hätten die Tiere mehr Platz und sie wären den ganzen Tag mit der Nahrungssuche beschäftigt. Deshalb ist es wichtig, den Tieren in Zoos artgerechte Gehege zu bieten und sie zu beschäftigen. Viele Zootiere wurden im Zoo geboren und würden in der freien Natur nicht mehr zurecht kommen. Trotzdem haben auch sie Recht auf ein glückliches Bärenleben!