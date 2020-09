Viren können sich nicht selbst vermehren. Zu ihrer Fortpflanzung brauchen sie andere Zellen, die sogenannten Wirtszellen. Sobald die Erreger in unseren Körper sind – wir uns also angesteckt haben – beginnen die Viren sich zu vermehren. Das Virus dockt sich an eine Zelle des Menschen an und zwingt sie dazu, zahlreiche Viruspartikel herzustellen und zu neuen Viren zusammen zu bauen. So entstehen tausende Viren, die sich wieder neue Wirtszellen suchen und sich so rasend schnell vermehren.