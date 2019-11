ZDFtivi | PUR+ - Goldenes Lächeln (2/9)

Früher wurden kaputte Zähne teilweise oder komplett durch goldene ersetzt. Da diese goldenen Zähne im Mund aber ziemlich auffällig sind, wird in Europa heute meist ein natürlich aussehender Ersatz in Zahnfarbe benutzt. In manchen Ländern sind Goldzähne aber immer noch üblich. Zahngold wird auch von Goldhändlern angekauft und weiterverarbeitet.