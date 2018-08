ZDFtivi | PUR+ - One World Trade Center (5/7)

In New York steht das One World Trade Center. Es hat eine Höhe von 541 Metern und ist das höchste Gebäude von New York. Es wurde an die Stelle gebaut, wo früher die Türme des World Trade Centers standen. Diese wurden am 11. September 2001 bei Terroranschlägen zerstört.