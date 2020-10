Seid ihr selbst von Mobbing betroffen oder habt ihr vielleicht etwas beobachtet, und wisst nicht, wie ihr reagieren sollt? Dann sprecht unbedingt darüber und holt euch Hilfe! Vertraut euch guten Freunden an und holt euch einen Erwachsenen zu Hilfe. Das müssen nicht unbedingt die Eltern sein. Vielleicht gibt's einen netten Vertrauenslehrer an eurer Schule oder jemanden in der Verwandtschaft?