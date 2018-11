Auf der Internationalen Raumstation (englisch: International Space Station, kurz: ISS) wird geforscht. In dem Weltraumlabor werden zahlreiche biologische, chemische und physikalische Experimente durchgeführt. Astronaut Alexander Gerst wird in seinen voraussichtlich 187 Tagen auf der ISS bis zu 70 Versuche machen. Oft geht es dabei natürlich darum, wie Menschen, Pflanzen oder Dinge in der Schwerelosigkeit zurechtkommen. Die Ergebnisse werden an ein Kontrollzentrum auf der Erde übermittelt, wo Forscher sie weiter auswerten. So können wir Menschen manches besser verstehen lernen.