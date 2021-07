Quelle: imago

Tierschutzvereine bieten die Möglichkeit, selbst eine Pflegestelle zu werden. So kann man eine vorübergehende Bleibe für in Not geratene Tiere bieten, bis diese in ihr endgültiges, festes Zuhause vermittelt werden. Infos dazu findet ihr bei Tierschutzvereinen in eurer Nähe.