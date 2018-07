Bewusstsein checken: Schaut zuerst, ob der Verletzte bei Bewusstsein ist. Dafür sprecht ihr ihn an oder rüttelt ihn kurz an den Schultern. Reagiert der Verletzte nicht, dann ist er bewusstlos und ihr müsst unbedingt Hilfe holen, am besten einen Erwachsenen. Wenn Leute in der Nähe sind, ruft und schreit und macht auf euch aufmerksam. Wenn keiner da ist, auf jeden Fall mit der Nummer 112 einen Rettungswagen holen.