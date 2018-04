Eric in besonderer Mission: Er übergibt das Mainzelmännchen Conny im Raumanzug an Astronaut Alexander Gerst. Als neues Crew-Mitglied ist er jetzt auch wohlbehalten auf der ISS angekommen. Am 4. April hat der Raumtransporter "Dragon" erfolgreich an der Raumstation angedockt. Die Weltraum-Mission des Astro-Mainzels kann beginnen.