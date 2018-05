ZDFtivi | PUR+ - Mit dem Rolli in die Halfpipe

Eric begleitet Rolli-Fahrer Julius in die Halfpipe und staunt, welche Tricks Julius mit seinem Rolli drauf hat. Außerdem setzt Eric sich für einen Tag in den Rollstuhl. Wie fühlt sich das an? Welche Probleme muss er im Rolli meistern? Seht selbst!