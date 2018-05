ZDFtivi | PUR+ - Viel Wasser trinken (1/8)

Kein Nahrungsmittel hat so viele positive Eigenschaften wie Wasser. Es hilft zum Beispiel dabei Schadstoffe aus dem Körper zu spülen und sorgt so dafür, dass er gesund und fit bleibt. Am besten trinkt man mindestens 1,5 Liter am Tag. Und wem normales Wasser zu langweilig ist, der kann es mit Gurken- oder Zitronenscheiben verfeinern.