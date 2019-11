Der Darm ist für die Verdauung eines der wichtigsten Organe und wird in Dünndarm und Dickdarm eingeteilt. Der Dünndarm schließt direkt an den Magen an, ist sehr verschlungen und macht bei der Verdauung dort weiter, wo der Magen aufhört. Wertvolle Bestandteile der Nahrung werden über den Dünndarm in den Körper aufgenommen. Alles, was hier nicht verdaut werden kann, gelangt in den Dickdarm und von dort aus in die Toilette. Der Darm ist durch seine vielen Windungen extrem lang, bis zu sieben Meter sind es bei einem Erwachsenen!

Bildquelle: imago