Quelle: ap

Viele Jugendliche fühlen sich in ihrem Körper nicht wohl und sind unglücklich. Ein bisschen kennen wir das ja alle, egal ob jung oder alt. In Zeitschriften, Fernsehen und sozialen Netzwerken lachen uns nur dünne und vermeintlich perfekte Stars und Models an, die scheinbar rundum glücklich sind. Deshalb denken viele, dass Dünn sein glücklich macht und fangen an mit Diäten. Sich gesund zu ernähren und regelmäßig Sport zu machen ist ja auch absolut ok. Aber wenn das Abnehmen das Wichtigste im Leben wird und sich alle Gedanken nur noch darum drehen, kann das zu einem gefährlichen Zwang werden. Manche können nicht mehr aufhören zu hungern und werden danach süchtig – magersüchtig.