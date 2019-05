CO2-Sparen im Alltag

ZDFtivi | PUR+ - Bye bye Standby (4/8)

Es ist sehr praktisch, dass man das Laptop einfach zuklappen und in den Standby Modus versetzen kann. Was man dabei nicht bedenkt, sind die Unmengen an Strom, die dabei verbraucht werden und das CO2, das dadurch ausgestoßen wird. Also besser: abspeichern und ausschalten!