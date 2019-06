Die Begriffe "foilen" und "Foil" beim Segeln, Kiten und Windsurfen gibt es erst wenige Jahre. Aber die Idee ist nicht neu. Bereits zu Zeiten von Kaiser Wilhelm dem Zweiten entstand sie beim Schiffsbau. Um das Jahr 1900, also vor über hundert Jahren, wurden die ersten Tragflügelboote gebaut. Trotzdem geriet die Technik in Vergessenheit. Das Foilen wurde erst in den letzten Jahren durch Erfolge im Segelsport wieder bekannt.

Mit Highspeed übers Wasser