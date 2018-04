Leben und Tod

Vor meinem Treffen mit Bestatter Christoph Kuckelkorn dachte ich: Herrje, was soll ich denn da fragen? Wenn jemand stirbt, dann ist das einfach so was von traurig, da will ich ehrlich gesagt gar nicht drüber nachdenken! Bei solchen trüben Gedanken lenke ich mich normalerweise ganz schnell mit was anderem ab und verdränge sie.