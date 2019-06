ZDFtivi | PUR+ - Ich sehe was, was du nicht siehst (8/9)

Der Klassiker unter den Autospielen. Ein Mitspieler sucht sich einen bestimmten Gegenstand aus und sagt dann "Ich sehe was, was du nicht siehst und das ist (zum Beispiel) blau". Die andere Person muss dann erraten, um was es sich handelt.