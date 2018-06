Quelle: ZDF

Suche an deinem Handgelenk die Stelle, an der du deutlich ein Pochen fühlen kannst. Meist ist die beste Stelle in der kleinen Kuhle etwas seitlich. Was du spürst, ist der sogenannte Puls. Lege Zeige und Mittelfinger auf die Stelle. Warte bis der Sekundenzeiger deiner Uhr auf 12 steht und zähle dann die Pulsschläge, so lange, bis eine Minute um ist und der Zeiger wieder bei der 12 angekommen ist. Das Ergebnis ist dein Herzschlag pro Minute.