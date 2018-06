Was viele dabei aber nicht bedenken: Das Schauspielern ist ein harter Job und die Konkurrenz ist groß. Außerdem muss man Talent mitbringen, die Fähigkeit, überhaupt jemand anderen als sich selbst zu verkörpern. Nur so kann ein Schauspieler glaubwürdig und erfolgreich sein. Ein Schauspieler muss mit seiner Rolle verschmelzen. Eric hat das für euch ausprobiert. In der PUR+ Folge "Vorhang auf für Eric" steht er als echter Schauspieler auf einer Theaterbühne. Schaut euch die Sendung links an!