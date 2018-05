Noch viel seltener werden eineiige Zwillinge geboren, die an Körperteilen zusammengewachsen sind. Sie werden als Siamesische Zwillinge bezeichnet. Ihr Name geht auf ein Zwillingspaar zurück, dass vor über 200 Jahren in Siam, dem heutigen Thailand, lebte. Die Männer waren am Oberkörper zusammengewachsen. Sie traten im Zirkus auf und verdienten mit ihrer Besonderheit Geld. Sie wurden 63 Jahre alt und lebten damit so lange, wie sonst noch kein anderes Siamesisches Zwillingspaar.