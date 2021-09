Mit der Beteiligung an der internationalen Kids Freundschaftskampagne „#SayHi“, der Europäischen Rundfunkunion (EBU), setzt KiKA auch in Deutschland tanzend ein Zeichen für Freundschaft und gegen Mobbing. Mitmachen können alle, die Lust darauf haben zu tanzen. Präsentiert wird die deutsche Version des gemeinsamen Freundschaftssongs von „KiKA LIVE“-Moderator Ben und den „TanzAlarm“-Kids Käthe, Hannah, Luna und Larissa. Am Ende der Aktion, an der sich zahlreiche europäische Länder beteiligen, steht am 19. November der „gemeinsame Tanztag“, an dem Kinder, Jugendliche, Prominente und alle, die mitmachen wollen, ihre Choreografien in einem Aktionsvideo präsentieren.