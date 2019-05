ZDFtivi | Sherlock Yack - Wer ist dem Panda aufs Dach gestiegen?

Sherlock Yack freut sich auf ein gutes Essen in Pandas Restaurant. Doch das Lokal ist geschlossen, weil in der Nacht ein schwerer Ast aufs Dach gefallen ist. Dabei wurde der Herd zerstört. Was das Absicht?